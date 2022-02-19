Банки запаслись рекордным объёмом валюты из-за ситуации на Украине

Банки в России запаслись рекордным объёмом валюты из-за опасений в том, что Запад введёт санкции против Москвы из-за ситуации на Украине. Всего в страну завезли $4,97 миллиарда, больше этой суммы финансовые организации ввозили в начале пандемии в 2020 году, а также во время кризиса 2014 года. В пересчёте вес стодолларовых купюр достиг показателя в 50 тонн, сообщают «Известия».

В декабре 2021 года в Россию ввезли валюты на сумму $4,97 млрд. Основной объём составляют доллары — 3 млрд, по сравнению с ноябрём сумма возросла на 77%. Евро по сравнению с ноябрём завезли в пять раз больше, — сказано в статье.

Основной причиной такого ажиотажа аналитики называют ухудшение ситуации, которое приведёт к волатильности курса и увеличит спрос на валюту. Банки, по словам специалистов, готовятся к взлёту спроса на доллары и евро у населения.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале ранее заявил, что западные санкции не пугают россиян, так как страна живёт в этих условиях восемь лет. По его мнению, США и Евросоюз используют этот рычаг давления на Россию независимо от её действий. Главная цель Запада — остановить развитие России, отметил политик.