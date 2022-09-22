Экономист оценил возможность полного отказа от торгов в долларах в России Экономист Беляев: в России невозможен полный отказ от торгов в долларах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России может сузиться потребность в торгах долларом, но сценарий, при котором они полностью прекратятся, невозможен, убежден кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В интервью Lenta.ru он рассказал, что пока США остаются хотя бы значимой фигурой в мировой экономике, потребность в долларе и торговле им не исчезнет.

Такой сценарий не маловероятен, а просто невероятен <...> Долларовая торговля не будет сведена к нулю до тех пор, пока будут существовать Соединенные Штаты, и до тех пор, пока Соединенные Штаты еще будут оставаться значимой экономической и торговой державой, а таковой эта страна будет оставаться в течение достаточно длительного периода времени, — пояснил экономист.

Беляев объяснил, что так или иначе экономические отношения России и США сохранятся даже в случае ухода Штатов с российского рынка. Помимо того, продолжатся расчеты в долларах с другими странами, которые находятся во взаимоотношениях с Америкой.

Экономист напомнил, что российская экономика уже полгода существует без широких долларовых конверсионных операций, поэтому полный отказ от торговли долларом в России не несёт для неё серьёзных угроз.

Глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявил, что в ближайшем будущем площадка может отказаться от торгов долларом. По его словам, доллар может утратить коммерческую и государственную роли в России, за счет которых он и представляет интерес для площадки. В таком случае бизнес может быть продан.