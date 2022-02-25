Экономист оценил риски скорого дефолта в РФ на фоне операции в Донбассе

Валютные резервы России превышают сумму внешнего государственного долга с учётом задолженностей коммерческих организаций, заявил экономист Константин Ордов. По его словам, именно по этой причине ждать наступления скорого дефолта в России из-за санкций в связи с началом спецоперации в Донбассе не стоит, пишет АБН.

Мы понимаем, что крупные госкорпорации либо компании с госучастием тоже являются значимыми игроками долгового рынка, поэтому спасать их тоже придётся, однако проблемы в этом нет. Валютные резервы РФ, по сути, превышают сумму всех долговых обязательств. Так что с точки зрения реального дефолта в ближайшей перспективе такое развитие сценария на сегодня скорее является невозможным, — пояснил Ордов.

В четверг, 24 февраля, курс доллара обновил исторический максимум, взлетев до 89,6 рубля, евро — до 99,99 рубля, это максимум с 2014 года, когда он поднимался до 100,74 рубля.

Ранее Банк России заявил о принятии мер для поддержания финансовой стабильности. В частности, регулятор предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчётности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года.