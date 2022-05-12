Перечислены особенности российской экономики в ближайшие три года Профессор Абрамов: экономику России будет определять курс на импортозамещение

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Экономику России в ближайшие три года будет определять курс на импортозамещение, сообщил завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. Адаптация к новым условиям осложняется тем, что ряд стран не будут поставлять в РФ необходимое оборудование, отметил он в разговоре с Lenta.ru.

Самый большой вызов с точки зрения импорта в том, что сократится импорт машин, оборудования — всего, что нужно для технического перевооружения экономики, её реструктуризации, — сказал Абрамов.

Помешать реструктуризации экономики может также недостаточно хороший инвестиционный климат и возможная инфляция, отметил он.

Кроме того, Абрамов усомнился в прогнозе Центрального банка, по которому российская экономика «пройдёт большую часть пути адаптации» к середине 2023 года. Экономист напомнил, что Китаю понадобилось около 20 лет, а советская индустриализация шла с 1928-го по конец 1930-х.

Центробанк ранее спрогнозировал грядущее снижение доли экспорта в экономике страны и концентрацию на производстве для внутреннего рынка. В регуляторе назвали текущий кризис одним из самых серьёзных вызовов для России начиная с 1990-х годов.