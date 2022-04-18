Экономист объяснил, почему россияне не понимают заявлений Набиуллиной

Центробанк является чиновничьей организацией, а их язык далёк от понимания простыми гражданами, заявил NEWS.ru финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, в тех документах, которые выходят для внутреннего потребления, такой язык годится, но в Центробанке есть развитый аппарат пресс-службы, сотрудники которой могут перевести заявление на понятный простым гражданам язык. Ранее журналист Владимир Соловьёв попросил «перевести на человеческий язык» заявление главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной о «структурной трансформации» экономики.

Я точно не помню, как этот департамент по связям с общественностью называется, но там должны быть достаточно квалифицированные люди, чтобы перевести это на доступный гражданам язык и объяснить, что это такое. Это, действительно, упрёк обоснованный, хотя это относится не только к Центробанку, а практически к любому министерству и организации чиновничьей структуры, — полагает Беляев.

Он подчеркнул, что любой успех денежно-кредитной политики как минимум наполовину зависит от того, как он воспринимается физическими и юридическими лицами, а не все юрлица, по мнению Беляева, в высокой степени финансово грамотные и финансово образованы.

Сегодня, 18 апреля, Набиуллина рассказала, что Россия вступает в непростой период структурных изменений, связанных с рестрикциями. По её словам, экономика сможет ещё неопределённое время жить на запасах, но уже в конце II квартала вступит в фазу трансформации. Набиуллина отметила, что санкции сказались в первую очередь на финансовом рынке, а со временем рестрикции начнут всё больше сказываться на экономике.

На это заявление отреагировал журналист Владимир Соловьёв. В своём Telegram-канале он отметил, что не понимает, что означают слова Набиуллиной о российской экономике.