Экономист объяснил, чем плоха идея Госдумы поднять зарплату россиянам

https://static.news.ru/photo/b885ee4a-a961-11ea-a9a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Финансовый аналитик Виталий Калугин объяснил, почему идея депутатов Госдумы установить минимальную оплату труда по срочным договорам и для тех, кто трудится неполный день, вероятно, не повлияет на зарплаты в реальности.

Идея популистская. Зарплата будет платиться ровно столько, сколько может себе позволить бизнес, — объяснил он в разговоре с URA.RU.

Установить с 2021 года почасовую оплату труда на уровне не менее 150 рублей в час предложили депутаты ЛДПР. Калугин добавил, что после принятия такого закона вместо срочных договоров работодатели начнут заключать гражданско-правовые без социальных выплат. Также, по словам экономиста, зарплату и вовсе могут платить в конвертах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть миллионов россиян могут оказаться на улице после оптимизации предприятий на фоне пандемии. Работодатели подтвердили информацию о сокращении штатов в период «коронакризиса». Половина российских компаний уже высвободила порядка 20% персонала. Более половины компаний — 56% — сократили фонд оплаты труда, заработок в среднем уменьшился на 28%.