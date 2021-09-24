Экономист назвала условие снижения цен на газ в Европе с помощью «СП - 2»

Доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Романова назвала условие, при котором в Европе могут снизиться цены на газ. Это скорейшая сертификация «Северного потока — 2», пишет РИА Новости.

Цены на газ в европейских странах растут по причине рыночной динамики и недостаточной выработки энергии из возобновляемых источников.

Сертификация — это такая деятельность, которая находится под американскими санкциями, не каждая компания пойдёт на это. Мы не ожидаем, что сертификация закончится в ближайший месяц, хотя цены на газ действительно велики и открытие «Северного потока — 2» могло бы их немного сбросить, — сказала эксперт.

По мнению Романовой, обвинять в росте цен на газ в странах ЕС бессмысленно. В данном случае, страну можно винить только в том, что она не поставляет газа больше, чем могла бы делать в рамках своих договоров.

Ранее биржевая цена газа в Европе превысила отметку в $740 за тысячу кубометров, вновь обновив исторический максимум. Рост стоимости связан с низкими запасами топлива в европейских хранилищах из-за холодной зимы в прошлом году.