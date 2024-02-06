Экономист дал тревожный прогноз по курсу рубля Аналитик Разуваев призвал не ждать укрепления рубля из-за возможных санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовый аналитик Александр Разуваев призвал в ближайшее время не ждать укрепления рубля, поскольку существуют опасения о планах Запада ввести санкции в отношении МосБиржи. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в таком случае валютных торгов не будет. В связи с этим он не рекомендовал держать сбережения в валюте.

Укрепления рубля при этом ожидать не стоит. Есть опасения, что Западом будут введены санкции против Московской Биржи. В таком случае торгов по доллару и евро просто не будет, — сказал специалист.

По мнению Разуваева, сильного ослабления рубля также не случится, российская валюта, по его мнению, будет держаться на уровне 90 рублей за доллар. Собеседник убежден, что такой курс удержится как минимум до мартовских выборов президента РФ. Он также выразил мнение, что ключевая ставка в течение ближайшего полугода будет на отметке в 16%.

В последнее время отмечается тенденция, что слабый рубль поддерживает экспортеров и, соответственно, их акции. Я сомневаюсь, что в будущем курс составит 110 рублей за доллар, на мой взгляд, он останется в районе 90 рублей, — считает аналитик.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что доллар на уровне 90 рублей является нормальным курсом для нынешней ситуации. По словам депутата, курс рубля в 2024 году будет зависеть как от политических, так и от экономических факторов, однако ни сильное укрепление национальной валюты, ни ее падение не выгодны для экономики.