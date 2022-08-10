Экономист дал простые советы начинающим трейдерам Финансовый аналитик Разуваев: начинающему трейдеру важно понимать, зачем совершается сделка

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Начинающему трейдеру в первую очередь необходимо понимать, зачем он совершает ту или иную сделку, заявил в разговоре с NEWS.ru член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, при приобретении акции не должно быть мыслей «лишь бы что-то купить». Более того, не стоит поддаваться панике и ужасу.

Правильно быть инвестором. Нормальные сделки, когда под ними есть какая-та экономическая логика, — это вложение от полугода. Люди, которые покупают или продают в течение дня или нескольких дней, обычно теряют деньги. В основе вашей инвестиции должна быть какая-та идея, — объяснил Разуваев.

Он добавил, что фондовый рынок поменялся в нынешних экономических реалиях, так как само понятие «голубая фишка» изменилось после того, как компании «Газпром», «Сбер», «Лукойл» обнулили дивиденды.

Ранее экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин посоветовал россиянам подождать с покупкой квартиры или автомобиля, так как это невыгодно. Однако из-за снижения спроса на такие активы и сокращения доходов россиян цены в ближайшие полтора года тоже пойдут вниз, ожидает эксперт.

По словам Надоршина, машины сейчас тоже стоят неоправданно дорого: в их цены заложен сильно завышенный курс доллара. Но в ближайшие год-два в Россию придут китайские производители, предложение на авторынке превысит спрос, цены снизятся, а качество среднего автомобиля вырастет.