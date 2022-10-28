Экономист дал прогноз по ценам на товары первой необходимости Экономист Сигал: стоимость товаров первой необходимости не будет расти

Стоимость продуктов первой необходимости в России не покажет стабильный рост, рассказал Lenta.ru экономист Павел Сигал. По его словам, несмотря на повышение цен на FMCG-товары, они смогут стабилизироваться в том числе благодаря принятым государством мер по их сдерживанию. Он отметил, что каждая категория товаров первой необходимости на данный момент полностью обеспечена спросом.

Несмотря на то, что FMCG-товары несколько повысились в цене, государство приняло различные меры по их сдерживанию, поэтому каждая категория на данный момент полностью обеспечена соответствующим спросом и стабильного роста цен не стоит ожидать в этом направлении, — заявил Сигал.

На цены продуктов первой необходимости также будет влиять изменение потребительского поведения, рассказал экономист. Рынок, по его словам, успевает реагировать на внешние факторы и корректирует цены в зависимости от платежеспособности граждан

Российский экономист Михаил Беляев ранее объяснил рекордное снижение стоимости продуктов в мире на 14,6% высоким предложением на рынках, а также тем, что весной цены на продукты в мире очень сильно выросли. При этом эксперты не исключают, что в ближайшее время цены на продовольствие еще продолжат падение,