Доставка — хит сезона: каковы новые тренды логистики

С наступлением пандемии во всём мире произошло серьёзное переосмысление потребительских привычек. Сначала люди потеряли возможность закупаться «вживую», а теперь у них и не возникает такой потребности. Логистическая отрасль на пару с онлайн-платформами стараются сделать покупку в Интернете удобнее похода в магазин. И как показала прошлогодняя практика, у них получается «переломить» рынок в свою пользу. Какие изменения ждут службы доставки и как это повлияет на жизнь россиян — в материале NEWS.ru.

Большинство представителей логистической сферы отмечают омниканальность и стремительную цифровизацию индустрии: коммуникация между клиентом, поставщиком услуг и сервисным провайдером теперь происходит в одной экосистеме. Сложное и многоуровневое взаимодействие стало интуитивно понятным для клиента, а любые вопросы решаются в несколько кликов.

В России потребительский тренд перехода в онлайн будет и в дальнейшем определять развитие логистической отрасли. Омниканальные решения и консолидация различных сервисов в рамках единого поставщика услуг позволят компаниям концентрироваться на своих основных задачах — продвижении товаров. Алексей Мисаилов директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В условиях быстрорастущей конкуренции службы доставки начинают предлагать клиентам комплекс дополнительных услуг ради сохранения интереса к своему сервису. Логистические компании стараются покрывать все потребности как самих магазинов, так и их покупателей. К примеру, в рамках b2b-отношений особое внимание уделяют маркировке импортных товаров.

Сложно предлагать клиентам только перевозку или таможенную очистку груза, они хотят получать полный комплекс, который должен покрывать все их потребности. Поэтому услуги с добавленной стоимостью (VAS) — маркировка, страхование, IT — будут основными факторами успеха и в логистической отрасли. Феликс Херсонский руководитель немецкого подразделения BMJ-logistics руководитель немецкого подразделения BMJ-logistics

В b2c-сегменте логистические компании делают упор на экспресс-доставку и расширенную географию курьерских сервисов.

Ещё несколько лет назад заказ курьера, например, на дачный участок был несколько «экзотическим» сервисом. Далеко не любая компания могла оказать такую услугу, особенно если речь идёт не о Московской области, а о другом регионе. Сегодня же это некий минимум. Алексей Вайсберг директор по развитию логистического оператора Logsis директор по развитию логистического оператора Logsis

Из-за перехода к онлайн-потреблению выросла потребность в экспресс-доставке — клиенты не готовы неделями ждать свой заказ, особенно когда значительная часть покупок осуществляется в Интернете. Логистические компании быстро приспособились к растущему спросу и подхватили тренд на экономию времени.

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Активно растёт количество предложений экспресс-доставки. Думаю, что доставка «день в день» станет must have сервисом уже в следующем году. Как минимум для Москвы и Санкт-Петербурга, — отметил Вайсберг.

Из-за стремительного роста интернет-продаж в сегменте fashion-ретейла повысились требования к качеству возвратного сервиса. Службы доставки теперь вынуждены обеспечивать двустороннюю коммуникацию между клиентом и магазином.

Курьерским компаниям предстоит научиться оказывать услуги по забору возвратов у покупателей, по организации операций обмена товаров и так далее, — добавил Вайсберг.

Постепенный переход всего мира к электронной коммерции расшевелил логистическую отрасль. Появляется больше игроков на рынке, каждый из них старается расширить клиентскую базу. Конкуренция стимулирует компании внедрять новые технологии и постоянно улучшать качество предоставляемых услуг. Потребители от пробудившейся рыночной борьбы остаются только в выигрыше — с каждым годом доставка становится удобнее, быстрее и функциональнее.