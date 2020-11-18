У нас дома детей мал мала: Мишустин спешит с деньгами на помощь

Российские власти дополнительно выделили 61,8 миллиарда рублей выплат на детей от трёх до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Знакомые с ситуацией эксперты отмечают, что до российских семей в реальности эта помощь доходит. Хотя есть и недовольные её объёмами. С учётом многочисленных жалоб Союз матерей России направил письма правительству и президенту с просьбой пересмотреть критерии социального и возрастного неравенств для всех нуждающихся несовершеннолетних детей, сообщили NEWS.ru в организации. Кроме того, по мнению опрошенных экономистов, остаётся необходимость ориентировать специальные виды помощи на семьи одиночек с детьми, которые отличаются сегодня самым уязвимым положением.

Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4,2 миллиона человек, информирует пресс-служба кабинета министров. Всего на эти цели в 2020 году предусмотрено более 123 миллиардов рублей.

Почти 62 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет. Сумма выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от региона, — уточнили в кабмине. Пособия введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

Оформить такую выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Выплаты на детей от трёх до семи лет являются постоянно действующей мерой поддержки малообеспеченных семей. В целом выделение такого возрастного диапазона представляется разумным, поскольку проблемы полноценного трудоустройства возникают именно у матерей детей данного возраста, замечает доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Бабкина. Хотя несомненно, и дети более старшего возраста нуждаются в финансовой поддержке, и расширение этого диапазона хотя бы до 14 лет стало бы серьёзной поддержкой семей, отмечает специалист.

Выплаты, которые делаются сегодня, свидетельствуют о том, что они всё-таки явно будут продлены и увеличены. При этом важно отметить и то, что Мишустин пообещал не снижать и другие «детские» меры поддержки. Поддержка в этом году выше на 17%, чем она была в прошлом году. Немаловажно и то, что вся социальная политика государством сохраняется. До российских семей в реальности эта помощь, по моим сведениям, доходит. Причём своевременно. А недовольные её размерами будут всегда. Наталья Карпович председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы», экс-депутат Госдумы председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы», экс-депутат Госдумы

Не без вопросов

Председатель всероссийского общественного движения «Союз матерей России» Ольга Панина позитивно оценивает дополнительное выделение средств на поддержку семей и считает это «большим подспорьем» в сложившейся трудной ситуации. Однако у союза возникает и ряд вопросов к кабмину.

Почему ограничена помощь детям только возрастом 7 лет, что это за диапазон такой? По каким таким законам дети с 8 лет стали самостоятельно себя обеспечивать и больше не нуждаются в помощи государства? Разве малолетние дети от 7 до 18 лет не являются иждивенцами? Разве их не нужно кормить и одевать? В сегодняшних всё более ухудшающихся условиях с пандемией и продолжающимся ужесточением ограничений, продлением до конца года дистанционного обучения социально-экономическая и психологическая нагрузка на семьи с детьми школьного возраста выросла в разы. На фоне отсутствия возможности решить проблемы с работой и в то же время необходимостью обеспечения своих детей родители пребывают в паническом состоянии, и многие просто не знают, на что и как жить. Ольга Панина председатель Всероссийского общественного движения «Союз матерей России» председатель Всероссийского общественного движения «Союз матерей России»

Панина сообщила о том, что Союз матерей России направил открытые обращения к правительству и президенту с просьбой пересмотреть установленное социальное и возрастное неравенство для всех нуждающихся несовершеннолетних детей и возобновить выплаты на детей хотя бы до 16 лет в связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой в стране, как это было сделано летом, то есть 10 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка.

Максим Богодвид/РИА Новости

Мы считаем, что совершенно несправедливо ограничивать такую необходимую сейчас государственную помощь детям страны возрастом до 7 лет. По нашему мнению, необходимо возобновить данные ежемесячные выплаты до полного снятия ограничений в стране и сделать это так же, как было, в автоматическом режиме. Не усугубляя ситуацию очередной необходимостью вновь собирать кучу справок, ведь они все имеются в органах социальной защиты. Эти выплаты станут достаточной и действенной мерой помощи семьям с детьми в период карантина, — сказала председатель всероссийского общественного движения.

Правда, директор Института финансов и устойчивого развития (ИФУР) Андрей Марголин призывает всё же спуститься на грешную землю: «Понятно, что помощь нужна, но надо понимать всё же, что ресурсы не бесконечны».

Почему от трёх до семи лет

Семьи с детьми в России являются одной из групп с максимальными рисками бедности. Как по абсолютной монетарной бедности, так и по относительной бедности или показателям лишений семьи с детьми оказываются в самом уязвимом положении, объясняет заведующая Центром анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Алина Пишняк.

Среднедушевые денежные доходы (СДД) семей с детьми ещё до пандемии были значительно ниже, чем в среднем по всему населению страны. Однако группа семей с детьми в возрасте 3–7 лет по этому показателю выигрывает у домохозяйств с детьми 0–3 лет: если у семей с детьми 0–3 лет СДД на треть ниже, чем в среднем по России, то для семей с детьми 3–7 лет — на 24%. Алина Пишняк заведующая Центром анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ заведующая Центром анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ

В результате пандемии и сопряжённых с ней ограничительных мер в относительном выражении семьи с детьми пострадали меньше, чем, например, семьи, в которых проживают только трудоспособные или трудоспособные и пенсионеры, продолжает Алина Пишняк.

Опять же в относительном выражении прирост бедности среди семей с детьми был меньше, чем в других категориях домохозяйств. При этом компенсационные меры были адресованы главным образом семьям с детьми и действительно серьёзно повлияли на их положение. И здесь снова нельзя сказать, что дети 3–7 лет оказались в самом сложном положении — напротив, они стали главными выгодополучателями. И снижение СДД, и бедность были более острой проблемой для детей в возрасте до 3 лет. Более того, группа, для которой хотелось бы увидеть больше помощи — это семьи с детьми от 7 лет и старше, для которых поддержка минимальна, — подчеркнула заведующая Центром анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ.