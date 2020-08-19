Доллар снизился до 73,11 рубля на открытии торгов МосБиржи

https://static.news.ru/photo/256b2cee-e1ef-11ea-9908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

По состоянию на 10:00 мск курс доллара США на открытии торгов МосБиржи снизился до отметки в 73,11 рубля — на 0,08%. Евро опустился до 87,29 рубля — на 0,07%.

На 10:06 мск доллар торговался на уровне закрытия предыдущих торгов — 73,16 рубля, евро снизился до 87,31 рубля.

Индекс МосБиржи, по данным на 10:00 мск, снижался до 3048,22 пункта — на 0,08%, индекс РТС рос до 1312,48 пункта — на 0,07%.

На 10:07 индекс МосБиржи снижался до 3041,43 пункта — на 0,3%, РТС опускался до 1309,53 пункта — на 0,15%.

Как ранее писал NEWS.ru, Центральный Банк России повысил официальный курс доллара на 19 августа 2020 года до 73,4321 рубля — на 46,45 копейки выше предыдущего показателя.