Доллар на открытии торгов вырос до 72,95 рубля

https://static.news.ru/photo/53fccd58-e05d-11ea-852e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар США на открытии торгов МосБиржи подорожал по отношению к российскому рублю на 0,1% и достиг показателя в 72,95 рубля за единицу. Евро прибавил 0,3%, до 86,51 руб. Об этом говорит статистика площадки на 10:00 мск 17 августа.

По информации на 10:05 мск американская валюта торговалась на уровне закрытия предыдущей сессии — 72,88 руб., а курс евро замедлил рост до 86,47 руб. (+0,26%).

Индекс Мосбиржи на открытии торгов растёт на 0,29%, индекс РТС — на 0,3%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ лишилась к августу 2020 года 1 млн 95 тысяч 423 микро-, малых и средних предприятий (МСП) — закрылся практически каждый пятый объект в данном секторе экономики, заявили в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По мнению экспертов, 2020-й стал одним из самых тяжёлых для предпринимателей. Из-за ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) многие компании могли не пережить кризиса.