Соотношение объёма вкладов населения в банках к сумме взятых кредитов практически достигло докризисных уровней 2014 года. Сейчас этот показатель равняется 1,8 против 1,7 пятью годами ранее, следует из материалов ЦБ, которые изучил News.ru. Пока такая ситуация не несёт особых угроз гражданам и банкам, считают эксперты, но в перспективе трёх–пяти лет она грозит серьёзной социальной напряжённостью.

Сумма сбережений россиян в отечественных банках увеличилась к началу августа этого года до 26 трлн рублей, рост за 12 месяцев составил всего 8,6%. За это время граждане успели нарастить объём своих обязательств перед кредитными организациями на 22,7%, или практически до 16,5 трлн рублей. Таким образом, сейчас соотношение величины депозитов к займам населения в банковской системе составляет 1,8.

Это пока что выше докризисных показателей — 1,7 в 2014 году, но уже ниже индикатора за 2017 год — 2,2, отмечает старший аналитик направления банковских рейтингов агентства НКР Егор Лопатин.

Спрос населения на кредитные ресурсы растёт почти в три раза быстрее склонности к сбережению, добавляет главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Такая ситуация не связана с активизацией потребительского спроса, для удовлетворения которого гражданам требуются дополнительные заёмные средства, полагает эксперт. Наоборот, у россиян остаётся все меньше возможностей для того, чтобы отложить какую-либо часть своих доходов, рассуждает он.

Граждане всё охотнее живут в долг, а свободных денег становится всё меньше, соглашается аналитик «Иволга Капитал» Илья Григорьев. Есть и другой аспект, указывает начальник департамента оценки розничных рисков банка ТКБ Сергей Тараканов. Политика нашего государства в части экономического роста направлена на сокращение доли депозитов, о чём свидетельствует плановое снижение ключевой ставки ЦБ и, как следствие, падение доходности вкладов и стоимости заёмных денег. Центробанк в минувшую пятницу, 6 сентября, опустил ключевую ставку в третий раз с начала 2019 года — на 0,25 процентного пункта, до 7%.

Сергей Лантюхов/News.ru

Этим государство хочет донести до банков и граждан идею о невыгодности сбережений в депозитах и необходимости вкладывать деньги в реальную экономику, «разогревая» производство, товарооборот, покупательскую активность и т. д. Сергей Тараканов начальник департамента оценки розничных рисков банка ТКБ

Отношение кредитов к депозитам можно считать адекватным при значении от 1 до 2,5–3, убеждён Егор Лопатин из НКР. Показатель ниже 1 несёт в себе риски образования «пузырей» в финансовой системе, а выше 2,5 создаются негативные условия для роста потребления и экономики, поясняет он.

На данном этапе ничего плохого в ситуации с кредитами и депозитами нет, заключает Сергей Тараканов из ТКБ. Впрочем, предупреждает Антон Покатович из «БКС Премьер», закономерными последствиями продолжения данных процессов в перспективе трёх–пяти лет без явных положительных изменений могут стать как существенное ухудшение качества кредитных портфелей банков, что окажет значительное давление на показатели сектора, так и критический рост социальной напряжённости.