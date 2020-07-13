Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

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Экспорт золота в апреле-мае 2020 года стал для России доходнее, чем продажи газа, монополистом в которых выступает компания «Газпром». Как следует из данных Федеральной таможенной службы и Центробанка, только за апрель и май Россия заработала на продаже золота за рубеж $3,55 млрд. Российскими компаниями было продано в общей сложности 65 тонн золота.

В то же время поставки голубого топлива за аналогичный период принесли «Газпрому» $2,4 млрд. По данным Центрорбанка, это минимальное значение за квартал с 2002 года. Экспорт газа за весь второй квартал, начиная с апреля по июнь, принёс доход в $3,5 млрд. Это гораздо меньше выручки от продажи золота за два месяца.