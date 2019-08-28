На мировой рынок за последние три года попало контрафактное золото на $50 млн. Тысячи слитков завозились под видом изделий крупнейших золотоперерабатывающих корпораций. Почему подобное стало возможно и прошло мимо служб безопасности ведущих банков — в материале News.ru.

Информацию о контрафактном золоте распространило 28 августа агентство Reuters, ссылаясь на данные руководства финансовых организаций и перерабатывающих компаний.

Обнаруженный металл — довольно высокого качества, он был помечен фиктивными штампами ведущих швейцарских компаний. Специалисты смогли обнаружить порядка 1000 слитков контрафакта, стоимость которого оценивается в $50 млн. Эксперты не исключают, что в случае, если поиски будут продолжены, удастся обнаружить ещё немало подобных слитков.

Поддельные слитки сделаны профессионально. Но намного больше контрафактного продукта находится в обращении, — поделился руководитель швейцарского предприятия Valcambi Майкл Мезарик.

Важно отметить, что среди найденных слитков нет поддельного золота с примесью дешёвых металлов. Речь идёт исключительно о контрафактной продукции, которая, как правило, производится для отмывания доходов и незаконной торговли.

Между тем пока точных данных о происхождении золотых слитков нет, но не исключено, что поставляться на рынок они могли из Китая через дилерскую сеть в Гонконге и Японии.

Как пояснил News.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, в моменты, когда падают нефтяные котировки, а крупнейшие мировые валюты не могут стабилизироваться, инвесторы обращают внимание на защитные финансовые активы и драгоценные металлы. Спрос на них возрастает в кризисный период, когда необходимо сохранить накопления. На данный момент, в условиях обострения торгового конфликта между США и Китаем высока вероятность, что золото до конца года прибавит ещё порядка $150 за унцию.

На данный момент актив уходит по цене около $1500 за унцию. Страны скупают драгметалл, формируя запас. Только у России за последние годы накопилось почти 70 миллионов унций, в прошлом году было приобретено порядка 1 миллиона унций за средства от сверхдоходов от продажи нефти. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets

По словам эксперта, больше всего золота приобрели три крупнейших финансовых структуры — ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк. Естественно, в условиях, когда золото продаётся по столь высокой цене, растёт и вероятность получить подделку или контрафакт, но банки тщательно проверяют поступивший к ним товар. В противном случае они понесут не только финансовые потери, но и репутационные.

Однако, подделки тоже выполняются профессионалами, в основном — из азиатских стран. Чаще всего такое золото становится не столько слитками, сколько украшениями, — сказал Деев.

В свою очередь эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев считает, что в Интернете можно найти огромное количество новостей, посвящённых подделке золота и попыткам его сбыта, так что подобная находка не выходит за рамки обыденной ситуации.

Безусловно, сумма довольно большая, однако даже если мы сравним её с ежемесячным оборотом металла, то она уже не будет выглядеть настолько пугающе. С начала года золото заметно подорожало — до $1500 за тройскую унцию на фоне большого спроса, который продолжает увеличиваться. Геннадий Николаев эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Высокая вероятность мировой рецессии и проблемы, возникшие в ходе торговой войны США и КНР, заставляют центробанки активно скупать золото. С начала года они приобрели более 374 тонн металла. И такая динамика, вероятнее всего, продолжится — инвестиционные компании предпочитали вкладывать деньги в быстро растущий фондовый рынок и совершенно не думали о защите от возможных рисков.

На данный момент, подчёркивает Николаев, доля золота в портфелях не превышает в среднем 1%, и по мере её увеличения может начаться полноценный дефицит. Так что в таких условиях сбывать подделку или контрафакт крайне сложно — проверяться будут абсолютно все поступления драгоценного металла с помощью специальных устройств.

Главный аналитик ЦАФТ Антон Быков напомнил, что важно понимать, что подобным образом появляющееся золото — это маленькая часть того, что вымывается на стыке двух мировых экономик — легальной и нелегальной. В обеих есть свои финансовые контуры, которые, как правило, не пересекаются. Для легального контура используются расчёты в национальных валютах, ценных бумагах, причём в безналичной форме, а в нелегальном — используют золото, алмазы, криптовалюты, наличность в материальном виде.

Когда необходимо «отмыть» деньги, то есть вывести их из нелегальной финансовой системы, в легальную, то используются разные способы. В случае с золотом, одним из таких как раз является подделка печатей и штампов известных аффинажных заводов, с последующей его продажей на легальном рынке. Бороться с этим очень сложно, потому что в большую партию легального золота, примешивается маленькая доля качественной подделки, для поиска которой могут потребоваться серьёзные затраты, сказал Быков.

Естественно, что наличие нелегальной экономики никак не угрожает устойчивости легальной. Это некое сосуществование, в котором легальная часть мира всегда доминирует, а нелегальная держится в примерно одинаковой пропорции.