«Дочку» НОВАТЭКа обязали передать инфраструктуру польским компаниям

Фото Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Польша обязала дочернюю компанию российского НОВАТЭКа Novatek Green Energy передать газотранспортную инфраструктуру местным компаниям, сообщил пресс-секретарь правительства республики Пётр Мюллер. По его словам, которые приводит РИА Новости, компании немедленно начнут принимать под своё управление инфраструктуру Novatek Green Energy и вновь запускать её в работу.

Сегодня премьер Матеуш Моравецкий на основании закона о кризисном управлении поручил государственным компаниям PGNiG, PSG, Gaz-System незамедлительно поставить газ в сети, формальным владельцем которых является компания НОВАТЭК, — сказал Мюллер.

По его словам, процесс передачи должен быть закончен «в течение нескольких десятков часов», а в случае сопротивления со стороны компании и её работников к ним могут быть применены «принудительные средства».

26 апреля уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что страна отказывается платить за газ в рублях.

Впоследствии «Газпром экспорт» направил уведомление польской компании PGNiG о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, хотя они были своевременно проинформированы о необходимости таких расчётов. Позднее выяснилось, что Польша стала закупать российский ресурс реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа.