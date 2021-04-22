Детская писательница рассказала, как научить ребёнка финансовой грамотности

https://static.news.ru/photo/8f19129e-a3f2-11eb-a05c-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Самым эффективным инструментом финансового просвещения для детей станет художественная и учебная литература. Об этом рассказала автор детской литературы Ирина Лисова.

По её словам, в книжных магазинах есть специальные отделы «экономика и финансы для детей», на полках которых родители найдут как приключенческие рассказы, так и познавательные книги. Однако перед тем, как читать ребёнку подобную литературу, его следует научить основам арифметики.

Ребёнку важно объяснить простыми словами, что такое обмен товарами, и для чего были придуманы деньги. Самое важное при этом, конечно, чтобы ребёнок умел считать, иначе ему будет трудно понять всё это. А вот с ребёнком, который уже знаком с арифметикой, разговор о финансовой грамотности пройдёт проще. Ирина Лисова автор детской литературы автор детской литературы

К тому же, как отметила эксперт, в реалиях общества потребления необходимо научить ребёнка грамотно распоряжаться деньгами — с самого детства он видит многообразие товаров в магазинах игрушек и хочет купить весь ассортимент.

Воспитанию финансовой грамотности поспособствуют и разговоры с родителями. Кроме того, ребёнок с самого детства может помогать по дому за небольшое вознаграждение — это даст ему понимание о ценности заработанных денег.

Ребёнок уже может зарабатывать деньги, когда выполняет какие-то поручения по дому — это тоже является частью обучения финансовой грамотности, — подчеркнула писательница.

Как ранее сообщалось, многие родители дают детям неправильную установку: «больших денег честным трудом не заработать, думать о деньгах — плохо, радуйся тому, что есть». Подобное воспитание может пагубно сказаться на будущем ребёнка — он рискует не добиться того успеха, которого мог бы, если не откажется от навязанных ему экономических принципов.