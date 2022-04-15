Дерипаска предложил выпустить из тюрем осуждённых предпринимателей

Российский бизнесмен Олег Дерипаска выступил с инициативой выпустить из тюрем всех предпринимателей, которые отбывают наказание по статьям о мошенничестве и растрате. По его мнению, им нужно дать возможность заниматься бизнесом, дать возможность экспортировать произведённые в России товары в те страны, куда это возможно, сообщил предприниматель в интервью журналу «Эксперт».

Зачем 159-я статья, 160-я? У нас предприниматель — это единственный источник. Нужно всех освободить, которые там сидят, дать им возможность поработать. Бежать-то им некуда. И капиталу сейчас бежать некуда. Это объективно. Всё, что нужно сделать, это сокращать стоимость всевозможных услуг на этом пути и увеличивать объёмы каждому , кто может что-то экспортировать во Вьетнам, в Южную Америку, в Мексику, куда угодно, в Индию. Нужно этим заняться, и им ничего, поверьте, в конце концов выяснится, не нужно, кроме хорошего предэкспортного финансирования, страхования и организации расчётов, — сказал бизнесмен.

Ранее Олег Дерипаска заявил, что России не удастся избежать социальных проблем на фоне санкций. Несмотря на это, по мнению предпринимателя, «вводить начальников по импортозамещению не нужно». Он также предложил сократить госаппарат в России вдвое, а численность силовых структур — в три-пять раз, избавившись таким образом от лишних трат. По его словам, страна способна в течение десяти лет построить успешную экономику, ориентировав её на экспорт. По его словам, нужно развить инфраструктуру — cтроить суда, локомотивы, порты, транспортные коридоры, cоздать свободные экономические зоны. Бизнесмен также подчеркнул, что драйверами для развития страны являются жилищное cтроительство и развитие городской инфраструктуры.

В конце 2021 года бизнесмен уже предложил свой план по выходу России из кризиса, вызванного санкциями Запада. Предприниматель предложил «начать поднимать Сибирь и Дальний Восток», добиться свободы для предпринимателей и «начать всё заново».