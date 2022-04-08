Основатель «Русала» Олег Дерипаска предложил сократить госаппарат в России вдвое, а численность силовых структур — в три-пять раз. Об этом он заявил ТАСС, добавив, что, по его словам, страна способна в течение десяти лет построить успешную экономику, ориентировав её на экспорт.

Нужно порезать парк персональных автомобилей среди госслужащих, нужно порезать госаппарат в два раза, <...> нужно порезать силовые и правоохранительные структуры в три-пять раз. Нужно избавиться от бремени ненужных расходов, — заявил он.

По его словам нужно развить инфраструктуру — cтроить суда, локомотивы, порты, транспортные коридоры, cоздать свободные экономические зоны. Бизнесмен также подчеркнул, что драйверами для развития страны являются жилищное cтроительство и развитие городской инфраструктуры.

Нужно вернуться назад на рыночные отношения. <...>Через десять лет можем построить такую же успешную экономику, которая была в 2007 году, — резюмировал он.

Дерипаска ранее уже предложил свой план по выходу России из кризиса, вызванного санкциями Запада. Предприниматель предложил «начать поднимать Сибирь и Дальний Восток», добиться свободы для предпринимателей и «начать всё заново».