Дания поддержала новое обсуждение судьбы «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/ae59e50c-f4e3-11ea-9d91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Премьер Дании Метте Фредериксен поддержала начало новой дискуссии о будущем газопровода «Северный поток — 2». Разговоры о прекращении реализации проекта начались в ФРГ после госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального.

Считаю это позитивным. Я на протяжении всего времени была против «Северного потока — 2». Не думаю, что нам нужно делать себя зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новую дискуссию об этом, — цитирует ТАСС премьер-министра.

Дания последней из стран, через чью акваторию должен проходить газопровод, дала разрешение на строительство «Северного потока — 2». Это решение приветствовал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет.

Разговоры о прекращении реализации «Северного потока — 2» начались в Германии после госпитализации оппозиционера Алексея Навального — остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии «Союз-90» / «Зелёные». В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же просил кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Левая партия выступила против.

А глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Германии рассматривают полную заморозку проекта «Северный поток — 2» как реакцию на «отравление» Алексея Навального. По его словам, окончательное решение по проекту будет зависеть от позиции России. Он отметил, что нельзя оставить этот инцидент без внимания. Иногда, как считает Маас, следует принять меры, «тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил».

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. В данное время проект реализован на 93%.

Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Алексей Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. Двумя днями ранее политик был госпитализирован в омскую больницу, туда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок», писал NEWS.ru.