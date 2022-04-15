Daily Telegraph: Британия может стать транзитёром природного газа в Европу

Великобритания может стать транзитёром природного газа в Европу на фоне попыток ряда европейских стран снизить зависимость от России, об это сообщает газета Daily Telegraph. Отмечается, что газ, поступающий в страну из Норвегии по газопроводу через Северное море, а также на танкерах в виде СПГ(сжиженный природный газ) со всего мира, может быть потом переправлен в Европу через трубопроводы в Бельгию и Нидерланды.

Ожидается рост экспорта газа из Британии в Европу в течение следующих шести месяцев до сентября, когда начинается заполнение хранилищ Европы перед следующей зимой, используя меньше газа из Кремля, — отмечает издание.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщил, что нефть и газ из Росси не удастся заменить на мировом рынке в ближайшие 5-10 лет. Он отметил, что заявления об отказе использовать российские энергоресурсы также приводит к повышению цен на рынке. Вице-премьер отдельно отметил, что некоторые страны дали своё согласи на покупку газа в рублях.

Ранее глава Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что отрасль ожидает обвал в случае отказа от российских энергоресурсов. По его словам, введение эмбарго на газ поставит её в безвыходное положение. Глава химического концерна BASF Мартин Брудермюллер назвал призывы к бойкоту российских энергоресурсов безответственным экспериментом.