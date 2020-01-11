https://static.news.ru/photo/b1a5a7ca-34d9-11ea-bba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evguenii Matveev/Russian Look

Запасы ржи в России оказались в неурожайном 2019 году исторически низкими в России, что повлияло на подорожание злака.

Стоимость ржи у производителей достигла рекордных уровней, что, в свою очередь, привело к росту цен на муку и хлебобулочные изделия. Руководитель управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики Рудольф Булавин рассказал, что средняя цена ржи в ноябре 2019 года выросла на 43%, до 8942 рублей за тонну, а цена закупки ржи переработчиками — на 44%, до 12 665 рублей за тонну без НДС (в сравнении с ценами ноября 2018 года), передаёт РИА Новости.

Эксперт считает, что сдержать темпы подорожания чёрного хлеба может снижение спроса, а также поставки муки из Белоруссии и замена пекарями ржаной муки на пшеничную второго сорта. По прогнозу президента Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрия Кацнельсона, хлеб из ржаной муки и её смеси с пшеничной могут вырасти в цене на 6,5–7% за 2020 год.

Как писал NEWS.ru ранее, за пять лет в России почти на 40% подорожали баранки. При этом больше всего килограмм хлебного продукта стоит на Чукотке, а минимальная цена зафиксирована в Ингушетии. Как полагают эксперты, на рост стоимости повлияло увеличение цены ингредиентов, которые входят в состав, а также колебания валютного курса.