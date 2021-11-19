Чужой урожай: кто и зачем кормит Россию импортной картошкой

Россия активно наращивает импорт картофеля. Этой зимой своего картофеля будет меньше, чем обычно, и чтобы не допустить дефицита, Минсельхоз предложил нарастить закупки в странах СНГ. Тем временем рост цен уже превышает 70%, а импорт составит 600 тысяч тонн. В 2022 году он может превысить 800 тысяч тонн. Правда, возможности главных поставщиков картофеля — Египта, Белоруссии, Азербайджана — не безграничны. Специалисты утверждают, что Россия вполне способна обеспечить себя «вторым хлебом» сама, — так почему же нам нужно надеяться на «заморскую» картошку?

Признанный дефицит

По данным Минсельхоза, уборка картофеля сейчас идёт значительно медленнее из-за непогоды, а его объём существенно ниже предыдущих лет. При этом цены на картофель не снижаются, как это традиционно происходит по мере сбора нового урожая, а растут.

pixabay.com

Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов не помнит, когда последний раз цены на картофель в августе превышали июльские цены. К концу октября стоимость картофеля в опте достигла 23 рублей за килограмм, это на 71,4% выше показателей прошлого года.

По данным Росстата, с начала года в рознице картошка подорожала на 52,19%. Специалисты обращают внимание на качество продукта, на котором сказалась дождливая погода во время сбора урожая. Долго храниться такой картофель не будет, а значит, уже весной россияне могут столкнуться с определённым дефицитом любимого продукта.

Это официально признали и в Минсельхозе, предложив увеличить закупки картофеля в странах СНГ. Сейчас ведомство совместно с Минпромторгом прорабатывают вопрос расширения сотрудничества торговых сетей с поставщиками и производителями СНГ, чтобы обеспечить поставки в Россию овощей «борщового набора», когда запасы урожая собственного производства сокращаются.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фактически Минсельхоз объявил, что начинает процесс расширения традиционного списка поставщиков картофеля в Россию, которые уже имеют «добро на импорт» от Россельхознадзора, замечает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. Это может занять время и с динамикой цен на внутреннем рынке вряд ли связано, говорит эксперт, ведь такое решение уже прошло длинный путь внутриминистерских согласований.

Чью картошку едят россияне

За последние десять лет объём картофеля, закупаемый за рубежом, составляет порядка 820 тысяч тонн в год. В отдельные периоды импорт существенно сокращается, в другие, напротив, растёт. В 2021 году, по оценкам Плугова, Россия импортирует порядка 600 тысяч тонн картофеля. В 2022 году из-за сложностей с урожаем эта цифра может вырасти до 800 и даже 900 тысяч тонн. Но считать эти объёмы чем-то из ряда вон выходящим нельзя. Для сравнения: рекордное количество импортного картофеля в РФ было поставлено в 2011 году — 1,4 млн тонн.

Основные поставщики картофеля в Россию — это Египет (на его долю в 2021 году приходится почти половина поставок), Белоруссия с долей в 16,3% и Азербайджан (14,6%). За ними следуют Пакистан, Иран, Грузия, Израиль. Остальные поставщики — «по мелочи». Таким образом, чуть менее трети объёма импорта сегодня приходится на поставки из стран СНГ.

Lidia Veles/NEWS.ru

Надежды Минсельхоза и Минпромторга понятны и оправданны, однако возможности поставщиков не безграничны. По словам исполнительного директора Картофельного Союза Алексея Красильникова, в Белоруссии в последние годы происходило сокращение посевных площадей.

Урожай у них неплохой, однако объём в товарном секторе не превышает общий объём производства картофеля в Брянской и Тульской областях вместе взятых. Белорусский картофель на российских полках можно встретить и сейчас, но существенно увеличить импорт из Белоруссии — удвоить, утроить объём этих поставок — не получится, — рассказал эксперт NEWS.ru.

С Азербайджаном у России равноценные поставки — примерно 100 тысяч тонн РФ импортирует и столько же отправляет туда на экспорт. На Казахстан рассчитывать не стоит, считает Красильников, разве только в том плане, что он сам будет наращивать поставки картофеля из РФ из-за проблем с урожаем. Достаточно сложная ситуация и в Киргизии, которая скорее «будет работать на Казахстан», полагает эксперт.

Lidia Veles/NEWS.ru

Вопросы вызывают и возможности наращивания поставок из Египта, где картофель высаживается в ноябре, а на полки российских магазинов попадает начиная с марта. Египтяне в этом сезоне вполне могут переориентироваться на Европу, считает Красильников. В Германии, например, сейчас картофель дороже на 30% к уровню прошлого года.

Впрочем, в России также держатся высокие цены на картошку, так что уговаривать продать нам картофель никого не придётся, возражает Алексей Плугов.

Ни у кого не нужно выпрашивать помощи. По той цене, которая сложилась на нашем рынке сегодня, к нам картофель и так привезут. Это на руку зарубежным контрагентам. Это не помощь, а выгодный бизнес, — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.

Рынок, очевидно, отрегулирует всё сам. Речь идёт о том, чтобы подсказать импортёрам, торговым сетям, где можно нарастить объёмы этого импорта, объясняют эксперты.

Прокормим себя сами

Как отмечают специалисты, в России выращивается картофеля не меньше, чем необходимо для удовлетворения собственных нужд. Исходя из норм потребления, предложенных Минздравом, в среднем житель России должен съедать 110–120 кг картофеля в год. Вот только эти нормы значительно устарели, ведь они были прописаны ещё в 90-х годах прошлого века, признаёт Алексей Красильников.

К 1990 году среднестатистический россиянин съедал столько же картофеля, сколько и житель Европы, плюс-минус 4-5 кг в год.

Потом случился кризис. На фоне дефицита продуктов питания повысили норму потребления картофеля. Население стало выживать за счёт собственных огородов и садов. Сегодня ситуация изменилась, а норма потребления так и осталась прежней, — рассуждает эксперт.

Городские жители потребляют картофеля меньше (в среднем 54 кг в год), а сельские — больше (65 кг в год). В целом России нужно чуть более 15 млн тонн картофеля ежегодно. При этом больше половины клубней выращивается на приусадебных участках. Однако с каждым годом доля картофеля в хозяйствах населения по объективным причинам сокращается.

Напротив, объём производства в товарном секторе (это сельхозпредприятия, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства) за последние двадцать лет вырос с 2 млн до 6,8 млн тонн. В прошлом году в России было собрано 6,8 млн тонн, в 2021 году (по состоянию на 17 ноября) — 6,6 млн тонн. Эти данные не окончательные, но надо понимать, что уборка закончилась, замечает Красильников.

Александр Кряжев/РИА Новости

Из этих 6,6 млн тонн около 850 тысяч тонн уйдут на семена под будущий урожай, ещё 1,5 млн тонн — на переработку (чипсы, картофель фри и картофельное пюре — причём за последний год этот показатель сильно вырос) и около 500 тысяч тонн будет экспортировано. Оставшиеся 4 млн тонн — это тот картофель, который отправится на продажу. Россия практически полностью обеспечивает картофелем себя сама, одновременно наращивая экспортный потенциал, подчёркивает Красильников. Отсюда возникает законный вопрос: а так ли она нуждается в импорте?

Без импорта не обойтись

Наличие завозного картофеля на отечественных прилавках определяется двумя факторами. Первый заключается в том, что данный продукт имеет сезонность. В России картофель собирают с июля по ноябрь. Даже в идеальных условиях промышленных хранилищ (которых, по признанию специалистов, в России не хватает) вечно храниться он не может. К марту-апрелю большая часть запасов картошки съедается, в то самое время, когда новый урожай поспевает в том же Египте или Азербайджане.

Именно в силу сезонности рынка есть такой замечательный феномен, как Азербайджан, который одновременно экспортирует в Россию ранний картофель в апреле, а потом в октябре уже импортирует российскую картошку, — пояснил Сергей Черников NEWS.ru.

По словам Алексея Плугова, в России и в марте может оставаться много собственного картофеля, но часть потребителей всё равно предпочтёт ему молодой «ранний» египетский картофель.

Sayed Jaafar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Второй фактор связан с определённой непредсказуемостью в планировании. Ежегодно аграрии должны решать, сколько посеять той или иной культуры. В 2019 году картофеля на рынке было в избытке, цены упали, и компании-производители не смогли заработать. Пытаясь компенсировать потери, в следующем, 2020 году они посеяли поменьше, и тут случился локдаун, который вообще никто не смог бы предсказать.

Цепочки порушились, сборы небольшие — цены взлетели, и все вдруг заговорили о картофеле и о «борщовом наборе», напоминает Черников. В этом году посевные площади восстановились, и урожай, казалось, должен был быть неплохим, но возникли трудности со сборами, причём не только из-за непогоды. Компании внезапно столкнулись с дефицитом рабочих рук, в основном трудовых мигрантов. Давно наработанные бизнес-модели дали сбой, и пришлось срочно «затыкать дыры кем попало», что, естественно, отразилось на себестоимости, сетует Черников.

Современное сельское хозяйство — сложная многофакторная индустрия, тут нельзя «просто вырастить с запасом и положить в авиационный ангар на всякий случай, — заключает эксперт.

Производители ориентируются на «оптимальный» объём, чтобы реализовать продукцию по относительно выгодным для себя ценам, добавляет Плугов. Им важно получить маржу и обеспечить воспроизводство на следующий год. Если картофеля окажется слишком много, то они просто не смогут реализовать урожай.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия — страна большая, картошкой можно хоть всех завалить, просто производя её себе в убыток. Но бизнес работает исходя из экономической целесообразности, — подчёркивает аналитик.

Другой вопрос, что всё это не исключает важности максимального продления сроков хранения, то есть наращивания материально-технической базы. В идеале современные хранилища должны позволять хранить продукцию не четыре-пять месяцев, как сейчас, а 10-11 месяцев, считает Красильников. Это в любом случае будет выгодно и для бизнеса, и для российского потребителя.