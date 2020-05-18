Чубайс вспомнил поговорку ковбоев в связи с обвалом цен на нефть

https://static.news.ru/photo/f4e0cd12-9997-11ea-a607-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что Россия должна свернуть с пути зависимости от нефтяных цен. По его словам, для страны «набатным колоколом» стало обрушение цен на природное ископаемое.

Невозможно подвергать страну стратегическому риску из-за такой структуры экономики. Этот технологический уклад устаревает, это факт. Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с неё надо слезать, — отметил Чубайс в интервью Forbes.

Он добавил, что должно быть принято стратегическое решение, которое позволит России уменьшить «риски государственного масштаба». При этом отказываться от Западно-Сибирского нефтяного месторождения необязательно, считает глава «Роснано».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Чубайс считает: количество бедных после пандемии может резко вырасти. Причём коснётся это не только России, но и всего мира. Глава «Роснано» предрёк тяжёлое снижение уровня жизни для миллионов людей. Самым болезненным это станет для тех, кто живёт без сбережений, без запасов. По его словам, снижение доходов обернётся политическими последствиями.