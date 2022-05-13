Утащит ли биткоин на дно: что происходит с криптовалютой? Рынок криптовалют снова лихорадит, но «криптаны» спокойны

Фото Avishek Das/Keystone Press Agency/Global Look Press

Криптовалютный рынок пережил самое большое падение за полтора года, но биткоин уже начал его отыгрывать. Называют разные причины колебаний — от намеренной атаки на криптоиндустрию до стандартного сдувания пузыря, часто случающегося на инвестиционных рынках. Что будет дальше с популярными криптовалютами, читайте в материале NEWS.ru.

Обвал на хайпе

Биткоин 12 мая опустился ниже $28 000 — это минимальное значение с осени 2020 года. 13 мая биткоин частично отыграл падение и вырос на 6.19% до $30 547. Несмотря на то, что пик стоимости самой популярной криптомонеты пришёлся на начало ноября 2021 года, когда на Binance монета торговалась за $67 789, после чего началось её падение, популярность криптовалют в целом среди инвесторов до сих пор только росла. Колебания курса биткоина воспринимались уже буднично. Интерес к инвестициям в крипту подогревали многочисленные сообщения из мира цифровых активов, число которых растёт теперь как грибы после дождя.

С восторгом инвесторы и обозреватели встретили очередной всплеск стоимости биткоина 4 мая. За одни сутки биткоин вырос сразу более чем на две тысячи долларов, достигнув отметки в $39 825. Вслед за биткоином за 24 часа увеличилась стоимость и крупнейших альткоинов. Курс Ethereum поднялся на 4%, до $2,9 тысяч, Binance Coin подорожал на 3%, до $400. Общая капитализация рынка за сутки выросла на 4%, до $1,89 трлн.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Затем последовал резкий обвал биткоина до значений полуторалетней давности $29 165, популярная криптовалюта потеряла больше $10 000 своей стоимости за неделю. А рынок в целом потерял 40% капитализации. Вслед за биткоином стали падать в цене и другие криптомонеты.

Первоначальными объяснением происходящего стало указание на действия ФРС — именно четвертого мая американский регулятор повысил ключевую ставку на 50 б.п. впервые с 2000 года — до отметки 0,75-1% годовых. Также регулятор объявил о планах с 1 июня продавать казначейские облигации на сумму $30 млрд и ипотечные на $17,5 млрд в месяц. Через три месяца объем продаж будет увеличен — до $60 млрд для казначейских и $35 млрд для ипотечных бумаг. Действия ФРС направлены на укрепление доллара.

Таким образом разнонаправленная динамика стоимости доллара и криптовалют вновь дала о себе знать. Причем, грубо говоря, на один шаг роста доллара — мы всё ещё имеем несколько шагов просадки рынка криптоактивов. Но только ли дело в укреплении доллара?

Крипту заказали

Остроты в обсуждениях просадки крипторынка добавила ситуация с полным крахом криптовалюты LUNA из экосистемы Terra — седьмой по величине криптовалютой по состоянию на март 2022 года. LUNA связана с TerraUSD, или UST. У сети возникли проблемы после четвёртого мая, однако аналитики о них предупреждали и раньше, указывая, что привязка к доллару для подобных стейблкоинов несёт не столько стабильность, сколько риски.

Похоже, что слабым местом Terra смогли с успехом воспользоваться гиганты фондового рынка Blackrock и Citadel. Версия об их атакующих действиях появилась в СМИ и чатах криптовалютчиков:

Blackrock и Citadel одолжили у Gemini 100 тыс. BTC (это указано в их кредитной книге). Они обменяли 25 тысяч BTC на UST; все это было сделано тихо в преддверии атаки. Когда пришло время, они позвонили До Квону из Terra Foundation и сказали, что хотят продать много BTC за UST. Поскольку это была крупная сделка, они сказали ему, что не хотят двигать рынок, и спросили, не хочет ли он купить их большой блок BTC со скидкой за UST. До Кван клюнул на приманку. Он дал им огромный кусок UST, тем самым значительно снизив ликвидность UST. В этот момент Blackrock/Citadel сбросили все BTC и UST, вызвав массовое проскальзывание и спровоцировав каскад принудительных продаж обоих активов.

По мнению аналитиков, миллиарды длинных позиций и VaR биткоина были уничтожены этими действиями и это была чистая манипуляция рынком. Часть аналитиков считает виноватой во всем компанию Anchor, которая держала много акций LUNA, обеляя тем самым Blackrock и Citadel. Якобы они могли понимать, что Anchor является классической пирамидой, и её крах вызовет больше снятий, чем Anchor мог бы погасить. Поэтому Blackrock пошли на управляемое обрушение Terra.

Однако заинтересованность в обрушении крипторынка у такого игрока как Blackrock можно объяснить и другим мотивом. Криптовалюты оттягивают на себя капитал, так необходимый фондовому рынку, одним из самых крупных игроков на котором является Blackrock. Просадка фондового рынка после повышения ставки ФРС была очень существенной — S&P500 потерял примерно 8 %, Nasdaq — около 6%. Однако в данный момент оба индекса подрастают.

Бои двух систем продолжатся

Блокчейн Terra остановлен на блоке #7603700. Валидаторы опасаются манипуляций с управлением протоколом с помощью голосования токенами, на фоне значительной дополнительной эмиссии LUNA и снижения стоимости потенциальной атаки. Но попытки генерального директора Terraform Labs, До Квона, пока не дали результата и спасти проект или его часть пока не получается. За последние 2 дня проект упал на 99%, в свою очередь UST падал до 0,35 USD.

Соцсети

Ситуация сложная и не до конца понятная, считает вице-президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Максим Зеленевский.

Попытка спасения была в использовании Bitcoin резервов, но она имела лишь кратковременный эффект. Существуют разные мнения, почему произошел данный обвал. Это может быть случайность, а может быть и спланированное мероприятие, направленное на дестабилизацию рынка и подрыв веры в криптоиндустрию, а может — просто жажда наживы, — сказал NEWS.ru Зеленевский.

Версия о том, что криптоиндустрию заказали, «может быть и вполне себе реальной», отмечает Зеленевский. Так, во вторник, во время заседания банковского комитета Сената, министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула рискованность стейблкоинов, а экономист Фрэнсис Коппола высказал мнение, что провал UST связан со спланированной атакой.

В итоге произошедшее привело к панике на рынке и следствием этого стало значительное падение Bitcoin и альткоинов, маржинколами и паническим поведение игроков на рынках, — добавил Зеленевский.

Скорее всего, противостояние двух финансовых систем на этом не закончится, впереди крипторынок ждёт много потрясений. С повышенной волатильностью (изменчивостью) в отношении криптовалют придётся считаться всерьёз.

В настоящий момент курс биткоина — флагмана криптоиндустрии вырос после обвала на 13% и поднялся выше $30 тысяч, но очевидно, что колебания продолжаться. Биткоину предрекают системный кризис из-за неудобного протокола и других проблем, что не означает разрушения криптоидустрии. Напротив, многие аналитики считают, что некоторая стагнация пойдёт на пользу рынку, куда на волне популярности зашло много слабых игроков. Именно они будут подвержены панике в первую очередь, но когда они уйдут, рынок окрепнет, и начнется его настоящий рост.