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Чистая прибыль компании «Газпром», больше половины акций которой принадлежит государству, в 2019 году сократилась на 30,3%.

Выручка после вычета НДС, акцизов и обязательных платежей снизилась на 8,1% — до 4,76 триллиона рублей. Чистая прибыль упала до 651,1 миллиарда, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин 27 марта одобрил намерение руководства «Газпрома» начать проектирование газопровода «Сила Сибири — 2», который протянется от западносибирских месторождений в Китай.