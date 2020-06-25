Число трудовых мигрантов в РФ сократят на 40 тысяч человек в 2021 году

https://static.news.ru/photo/59b1ed26-b67f-11ea-9331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Число иностранцев, которые работают в России на основании рабочей визы, намерены сократить в 2021 году почти на 40 тысяч человек.

Соответствующий проект документа «Об установлении на 2021 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности» размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В Минтруде сообщили, что в 2021 году квота на иностранцев, которые приезжают на заработки, составит до 104 993 человек.

Такая квота должна быть сформирована к 15 ноября, сейчас проект документа проходит общественное обсуждение, — пояснили в пресс-службе ведомства «Российской газете».

В 2020 году квота на иностранцев, которые трудятся в РФ на основании рабочей визы, составила 144 583 человека. Таким образом количество трудовых мигрантов намерены сократить на 39 590 человек. При этом, сокращение иностранных работников запланировано в конкретных сферах.

Снижение доли иностранных работников запланировано в таких сферах, как управление недвижимым имуществом, деятельность по обслуживанию зданий и территорий; лесоводство и лесозаготовка, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели и ряда других, — привели сообщение пресс-службы Минтруда в «Российской газете».

В ведомстве отметили, что новая квота будет распространяться только на часть иностранных работников. К ним не относятся трудовые мигранты из Армении, Азербайджана, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, так как они имеют право на въезд в РФ без визы и попадают под зону ответственности МВД.

В «Российской газете» подчеркнули, что, если проект документа не изменят, то трудовые мигранты смогут приехать в Россию для работы в ремонтно-строительной и строительно-монтажной, горной и горно-капитальной сферах.

Как писал NEWS.ru ранее, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в мае 2020 года мигранты совершили в России на 10,9% меньше преступлений, чем в тот же период в 2019 году.