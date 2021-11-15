Число малообеспеченных россиян с ипотекой выросло в 1,5 раза

Россияне с зарплатой до 20 тысяч рублей стали на 50% чаще брать ипотеку в последние два года. Однако зарплата «типичного ипотечного заёмщика» варьируется от 60 тысяч до 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования «СберИндекс», которые приводит РБК. Анализ проводился на основе данных ипотечных клиентов самого «Сбера».

По данным аналитиков, с 2019 года доля россиян с ежемесячным доходом менее 20 тысяч рублей, оформивших ипотеку, выросла в полтора раза — с 1,4% до 2,1%. В других группах это количество меньше. Так, граждан с зарплатой 20–40 тысяч рублей, взявших жилищный кредит, стало на 30% больше. На 35% увеличилось количество россиян с ипотекой, получающих ежемесячный доход в размере 150–250 тысяч рублей.

Более 80% граждан с доходом менее 40 тысяч рублей в месяц покупали квартиры не дороже 2,4–2,7 млн рублей в регионах. При этом данная категория часто оставляет существенный первоначальный взнос. 21% заёмщиков с доходом менее 20 тысяч рублей в месяц в 2021 году оставляли в качестве первоначального платежа более 50% стоимости недвижимости.

Это может объясняться тем, что многие из этих ипотечников продают старую квартиру и берут ипотеку на сумму, не хватающую для покупки нового жилья в более хорошем доме или большей площадью. Также более крупные первоначальные взносы среди небогатого населения могут объясняться тем, что эти люди в два раза чаще, чем остальные, используют материнский капитал для взносов, — говорится в сообщении авторов исследования.

Отмечается, что ипотечные заёмщики с разным доходом стремятся выплачивать кредиты досрочно. В среднем, 42% от суммы ипотеки им удаётся погасить за три года. Что касается граждан с доходом менее 40 тысяч рублей, они успевают досрочно выплатить 37% займа.

Ранее сообщалось, что из-за повышения ключевой ставки россияне стали меньше интересоваться рефинансированием ипотеки. Так, в октябре 2021 года число сделок по рефинансированию снизилось на 40% по сравнению с октябрём 2020 года. По данным Банка России, доля рефинансирования ипотечных кредитов достигла пика (13,6%) в феврале этого года и в дальнейшем постепенно снижалась, составив в сентябре 6,6%.