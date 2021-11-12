Россияне стали реже рефинансировать ипотеку

Россияне стали терять интерес к рефинансированию ипотеки. Причина в повышении Центробанком ключевой ставки, сообщила газета «Известия» со ссылкой на финансовые организации.

Например, в октябре 2021 года число сделок по рефинансированию соответствовало сентябрьским показателям, но по сравнению с октябрём 2020 года этот показатель снизился на 40%, заявил старший вице-президент розничного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

В первой половине 2021 года тенденция на рефинансирование ещё сохранялась из-за исторически низких ставок, подтвердили в ВТБ. Сейчас же сохраняется интерес только к рефинансированию потребительских кредитов.

Банк России также подтверждают, что доля рефинансирования ипотечных кредитов снизилась с февраля почти в два раза.

Она достигла пика в феврале этого года ― 13,6% — и в дальнейшем постепенно снижалась, составив в сентябре 6,6%, — сообщил ЦБ.

Ранее стало известно, что в Сбербанке сделали доступной услугу получения кредита через банкоматы компании. Теперь зарплатные клиенты смогут получить от 30 тысяч до пяти миллионов рублей, остальным доступна сумма до трёх миллионов рублей. Данный вид услуги предоставляется через банкоматы с сенсорным экраном.