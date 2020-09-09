Число банковских карт резко сократилось в России

https://static.news.ru/photo/f52a999c-f24d-11ea-a3f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депозитные и кредитные пластиковые карты перестали пользоваться популярностью у россиян во II квартале текущего года. Их число сократилось на рекордный за последние пять лет показатель: на 4,5 млн единиц.

По итогам II квартала количество карт в пользовании сократилось на 2,3% до 190,3 млн карт, приводит данные Банк России. Последний раз такое снижение наблюдалось в 2015 году, когда был кризис. На тот момент число банковских карт, используемых россиянами, упало на 4 млн единиц, пишет РИА Новости.

В апреле-июне текущего года число выпущенных банковских карт увеличилось всего на 500 тысяч штук. Эксперты уверены, что рекордное сокращение числа пластиковых карт связано с ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса. В первую очередь, это ужесточение выдачи кредиток.

С другой стороны имеет место быть перенасыщение рынка картами. Так, на каждого трудоспособного россиянина в среднем приходится по три карты. Причём, активна только одна из них и она же находится в активном использовании, остальные получены «на всякий случай». В такой ситуации потребитель уже не рассматривает получение кредитных карт как крайнюю необходимость.

Но даже если не обращать внимания на кризис, общая тенденция к отказу от кредитных карт всё же наблюдается. Люди понимают, что бессмысленно иметь в кошельке сразу несколько банковских карт хотя бы потому, что за обслуживание каждой из них взимается комиссия.

Если раньше люди оформляли по нескольку карт с желанием получить кешбэк, то сейчас банки сокращают программы лояльности. Банки также стараются предлагать карты только тем потребителям, которые с наибольшей вероятностью будут их использовать, так как банк несёт затраты на выпуск невостребованной карты, её хранение и дальнейшее уничтожение.

Эксперты ожидают некоторого роста эмиссии карт за счёт снятия ограничительных мер в III-IV квартале, а также за счёт снижения со стороны ЦБ дополнительной нагрузки на капитал по потребительскому кредитованию. Но всё равно этот рост будет незначительным, и скорее всего количество кредитных карт окажется на уровне прошлых лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что банки будут вынуждены снизить кешбэк за покупки в небольших торговых точках, если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за приём платежей ограничат 1%, предупредили в Ассоциации банков России (АБР).