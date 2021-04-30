Четырёхдневку хочет рекордно низкое число россиян

https://static.news.ru/photo/947a49b2-a9a9-11eb-9b44-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне неоднозначно относятся к возможному ведению четырёхдневной рабочей недели. Об этом свидетельствует соответствующее исследование Superjob.

Так, 39% респондентов поддержали эту идею и столько же опрошенных выступили против. Ещё 22% участников эксперимента затруднились дать оценку четырёхдневке. По мнению первых, такие изменения в рабочем графике являются логичными из-за развития технологий, вторые же считают, что это отрицательно скажется на экономическом росте страны и благосостоянии граждан.

Как отмечается, среди поддержавших эту идею 42% женщин и 36% мужчин. Сторонников же пятидневного режима больше среди мужчин (44%), проголосовавших «против» женщин оказалось 34%. Аналитики также пришли к выводу, что сейчас идею о четырёхдневке поддерживает рекордно маленькое количество россиян. Так, в июне 2019 года «за» выступали 49%, в октябре 2020 года — 40%, в феврале 2021 года — 48%, а в апреле 2021 года — 39%.

Уточняется, что участниками исследования стали 1600 совершеннолетних граждан из всех округов страны. Опрос проводился 28 и 29 апреля текущего года.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перспективной идею четырёхдневной рабочей недели, поскольку её реализация позволит в ряде случаев избежать безработицы.