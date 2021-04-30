Четырёхдневку хочет рекордно низкое число россиян

Россияне неоднозначно относятся к возможному ведению четырёхдневной рабочей недели. Об этом свидетельствует соответствующее исследование Superjob.
Так, 39% респондентов
Как отмечается, среди поддержавших эту идею 42% женщин и 36% мужчин. Сторонников же пятидневного режима больше среди мужчин (44%), проголосовавших «против» женщин оказалось 34%. Аналитики также пришли к выводу, что сейчас идею о четырёхдневке поддерживает рекордно маленькое количество россиян. Так, в июне 2019 года «за» выступали 49%, в октябре 2020 года — 40%, в феврале 2021 года — 48%, а в апреле 2021 года — 39%.
Уточняется, что участниками исследования стали 1600 совершеннолетних граждан из всех округов страны. Опрос проводился 28 и 29 апреля текущего года.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перспективной идею четырёхдневной рабочей недели, поскольку её реализация позволит в ряде случаев избежать безработицы.