ЦБ выявил случаи передачи долгов коллекторам без согласия заёмщиков

https://static.news.ru/photo/4f3dc054-e60e-11ea-808d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России выявил случаи, когда кредитные учреждения передавали долги граждан РФ без их согласия коллекторам.

Об этом сообщается в письме регулятора к банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам. В послании ЦБ отмечается, что случаи незаконной уступки долгов, в которых заёмщики не имели выбора и не могли повлиять на изменения условий договора, выявлены в ходе поведенческого надзора.

Банк России подчёркивает, что подобные действия кредиторов неправомерны. Всем заёмщикам федеральным законом от 21 декабря 2013 года гарантировано право запретить передачу долговых обязательств кредитной организацией третьим лицам. В ЦБ также напоминают, что реализация заёмщиком его законного права на запрет уступки долгов не должна влиять на возможность заключения договора потребительского займа или кредита.

Как ранее сообщал NEWS.ru, ЦБ может ускорить отзыв лицензий у 36 банков к концу 2020 года. Количество кредитных учреждений, находящихся в зоне риска, может увеличиться за счёт аннулирования лицензий по инициативе акционеров.