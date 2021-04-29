Центробанк ужесточит выдачу потребкредитов

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Банк России ужесточит регулирование выдаваемых с 1 июля необеспеченных потребительских кредитов, при этом по выданным до 1 апреля 2020 года кредитам требования смягчит. Это позволит банкам высвободить капитал на сумму в 124 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ.

Совет директоров Банка России принял решение отменить с 30 июня 2021 года надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года, и повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 июля 2021 года, — говорится в сообщении регулятора.

Совет директоров ЦБ исходил из того, что качество розничного кредитного портфеля в текущем году будет в значительной мере зависеть от возможности заёмщиков, чьи кредиты были реструктурированы. По данным регулятора, объём потерь по реструктурированным потребительским кредитам не должен в этом году превысить 70–90 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что объём потребительских кредитов, выданных в России в марте, вырос до рекордного показателя в 340 млрд рублей. В среднем россияне в марте занимали у банков по 308 тысяч рублей. Это на 4,9% больше, чем в феврале. Кроме того, на 11,4%, до 1,1 млн, увеличилось и количество оформленных кредитов. Общий портфель потребительского кредитования в России в марте вырос на 16,9%.

Эксперты полагают, что увеличение заимствований связано с максимально либеральной кредитной политикой банков. Кроме того, оказало влияние и снижение активности в секторе POS-кредитования (выдача займов в торговых точках на конкретные товары).