Цена нефти WTI впервые в истории обрушилась ниже $8 за баррель

https://static.news.ru/photo/bcb5de92-832a-11ea-b164-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernhard Classen/Global Look Press

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула на 57% — до $7,85 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 19:26 по московскому времени.

Нефть этого сорта впервые в истории опустилась ниже отметки $8 за баррель, передаёт ТАСС.

По состоянию на 19:30 по московскому времени, майский фьючерс WTI торговался на уровне $7,65 за баррель, что на 58,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В свою очередь, цена сорта WTI с поставкой в июне опустилась на 9,9% — до $22,6 за баррель.

Нефть марки Brent подешевела на 5,3% — до $26,58 за баррель.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.