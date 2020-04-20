Цена нефти WTI упала ниже $14 за баррель

https://static.news.ru/photo/00b9d306-82f8-11ea-afcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Впервые за 21 год стоимость майского фьючерса нефти марки WTI упала до $13,48 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов. Кроме того, стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 8,35% до $22,94, а на североморскую смесь Brent - на 3,6% до $27,09 за баррель.

Как пишет Bloomberg, такая негативная динамика связана с тем, что во вторник истекает майский фьючерсный контракт. Она также отражает ситуацию переизбытка нефти на рынке и быстро растущие запасы на крупнейшем в США терминале в Кушинге.

Ранее аналитики объяснили, почему нефтяная сделка Москвы и Эр-Рияда не сработала. Цены на чёрное золото упали примерно на 17%, несмотря на то что Россия и Саудовская Аравия согласились сократить нефтедобычу. При этом страны — участницы ОПЕК+ признают, что пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на спрос. Даже максимальное сокращение добычи не предотвратит профицит во втором квартале, писал NEWS.ru.