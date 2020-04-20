Цена нефти WTI упала ниже $14 за баррель

Впервые за 21 год стоимость майского фьючерса нефти марки WTI упала до $13,48 за баррель.
Об этом свидетельствуют данные торгов. Кроме того, стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 8,35% до $22,94, а на североморскую смесь Brent - на 3,6% до $27,09 за баррель.
Как
Ранее аналитики объяснили, почему нефтяная сделка Москвы и Эр-Рияда не сработала. Цены на чёрное золото упали примерно на 17%, несмотря на то что Россия и Саудовская Аравия согласились сократить нефтедобычу. При этом страны — участницы ОПЕК+ признают, что пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на спрос. Даже максимальное сокращение добычи не предотвратит профицит во втором квартале, писал NEWS.ru.
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