Цена нефти Brent рухнула до минимума с июня

https://static.news.ru/photo/6942b53a-f1db-11ea-9880-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent по состоянию на 16:37 по Москве подешевели на 4,86% — до $39,97 за баррель. Впервые с 30 июня этот показатель оказался ниже $40.

Цены на октябрьские фьючерсы WTI упали на 7% — до $36,83, свидетельствуют данные торгов.

Как писал NEWS.ru, аналитики объясняют происходящее как финансовыми факторами — падением биржевых индексов в США и укреплением доллара, так и опасениями за будущий спрос на чёрное золото. Масла в огонь подлила Саудовская Аравия, снизившая цены на нефть для своих покупателей.