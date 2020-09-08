Цена нефти Brent рухнула до минимума с июня

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent по состоянию на 16:37 по Москве подешевели на 4,86% — до $39,97 за баррель. Впервые с 30 июня этот показатель оказался ниже $40.
Цены на октябрьские фьючерсы WTI упали на 7% — до $36,83, свидетельствуют данные торгов.
Как писал NEWS.ru, аналитики объясняют происходящее как финансовыми факторами — падением биржевых индексов в США и укреплением доллара, так и опасениями за будущий спрос на чёрное золото. Масла в огонь подлила Саудовская Аравия, снизившая цены на нефть для своих покупателей.
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