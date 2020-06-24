Цена нефти Brent опустилась ниже $40

https://static.news.ru/photo/480a12b0-b634-11ea-af1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE упала на 6% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

По данным торговой площадки на 18:52 мск, стоимость барреля эталонной марки Brent опустилась до $39,8. В последний раз её цена находилась ниже уровня в $40 за баррель 16 июня.

Как писал NEWS.ru, российская нефть марки Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на $7, до $45-46 за баррель. В то же время эталонная марка Brent снизилась и торгуется по $1,55 за баррель на Северо-Западном рынке и по $2,55 — на Южном.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года. Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.