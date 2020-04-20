Цена на нефть марки WTI стала отрицательной

https://static.news.ru/photo/04fe81bc-8336-11ea-a7ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Global Look Press

Майские фьючерсы на американскую нефть WTI рухнули до отрицательных значений. В настоящий момент бумаги оцениваются в минус $6 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже.

Контракты на нефть марки WTI с поставкой в июне стоят $21.37 за баррель, что на 15% ниже предыдущего дня торгов.

Как писал NEWS.ru ранее, цены на чёрное золото продолжают падать, несмотря на то что Россия и Саудовская Аравия согласились сократить нефтедобычу. Аналитики издания Al Arabiya объяснили, почему это произошло. Эксперты отметили, что цены упали примерно на 17% после новой сделки. При этом страны — участницы ОПЕК+ признают, что пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на спрос. Даже максимальное сокращение добычи не предотвратит профицит во втором квартале.