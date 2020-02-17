https://static.news.ru/photo/18538c96-51a7-11ea-a4f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bryan Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Банк России предполагает, что цена на нефть марки Urals достигнет уровня $50 за баррель уже к началу 2021 года. В связи с этим ЦБ закладывает в базовый сценарий стоимость нефти в 2020 году на уровне $55 за баррель, а в 2021–2022 годах — $50 за баррель.

Достижение уровня $50 за баррель предполагается к началу 2021 года, — говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

В основе этого прогноза лежит предполагаемое снижение темпов мирового экономического роста и некоторое превышение предложения над спросом на рынке нефти в условиях значительного роста добычи вне стран ОПЕК+. При этом в Центробанке считают, что некоторые факторы должны оказать поддержку мировым ценам на нефть. Это — действие соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, ожидаемые сокращения добычи и экспорта нефти из Ирана, Ливии и Венесуэлы в условиях политической напряжённости и некоторое смягчение торговых противоречий между США и Китаем.

Как писал NEWS.ru, с начала 2020 года нефть подешевела на 20% к 10 февраля, после чего цены начали восстанавливаться: по итогам прошедшей недели они выросли на 7,6%, до отметки $57,11 за баррель. Главным драйвером рынка является ситуация в Китае, где эпидемия коронавируса привела к закрытию производственных мощностей и запретам на перемещения внутри страны. Спрос на углеводороды может сократиться как из-за замедления китайской экономики (порядка 80% промышленного сектора было вынуждено приостановить работу), так и из-за отмены большого числа авиарейсов (400 млн человек оказались заперты у себя в городах).