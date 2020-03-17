https://static.news.ru/photo/12327fb0-6855-11ea-8714-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижаются до 1,96%, торгуясь на уровне $29,46 за баррель, следует из данных торговой площадки на 16:20 мск. Стоимость нефти сорта WTI опускается на 0,21% — до $28,94 за баррель.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Саудовская Аравия готова предложить Европе тройные объёмы нефти по цене $25 за баррель, что намного дешевле российских углеводородов. При этом Эр-Рияд собирается увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки.

По мнению директора аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко, потери России из-за снижения цены на нефть с $55 до $30 за баррель составят $260 млн в день, писал NEWS.ru.