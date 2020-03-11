Саудовская Аравия собирается увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки, сообщили представители компании Saudi Aramco.
Предприятие получило соответствующее указание от властей страны,
Ряд американских сланцевых компаний может разориться в результате ценовой войны на нефтяном рынке, спровоцированной Саудовской Аравией и Россией. Десятки предприятий США находятся в трудном финансовом положении из-за долгов. Падение котировок заставит их на какое-то время сократить объёмы бурения и уволить часть персонала. Однако даже эти меры могут оказаться недостаточными. В течение ближайших двух лет банкротами могут стать до 50% игроков, занимающихся разведкой и добычей углеводородов.
Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.
Как ранее писал NEWS.ru, американский экономист Линвуд Тахид предсказал победу Кремля в нефтяной войне с Саудовской Аравией. По его словам, российская экономика в меньшей степени зависима от продажи сырья, нежели экономика королевства.
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