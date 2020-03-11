https://static.news.ru/photo/237a5ebe-6369-11ea-851b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Саудовская Аравия собирается увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки, сообщили представители компании Saudi Aramco.

Предприятие получило соответствующее указание от властей страны, передаёт агентство «Прайм». Сроки выполнения поручения не указываются. Накануне королевство объявило о наращивании мощностей с апреля на 26% — до 12,3 млн баррелей в сутки.

Ряд американских сланцевых компаний может разориться в результате ценовой войны на нефтяном рынке, спровоцированной Саудовской Аравией и Россией. Десятки предприятий США находятся в трудном финансовом положении из-за долгов. Падение котировок заставит их на какое-то время сократить объёмы бурения и уволить часть персонала. Однако даже эти меры могут оказаться недостаточными. В течение ближайших двух лет банкротами могут стать до 50% игроков, занимающихся разведкой и добычей углеводородов.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Как ранее писал NEWS.ru, американский экономист Линвуд Тахид предсказал победу Кремля в нефтяной войне с Саудовской Аравией. По его словам, российская экономика в меньшей степени зависима от продажи сырья, нежели экономика королевства.