https://static.news.ru/photo/530061ca-683b-11ea-8a00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

Россия из-за снижения цены на нефть с $55 до $30 за баррель составят $260 млн в день. Такие данные привёл директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

В этой цифре учтён рост добычи нефти с 11 до 11,5 в сутки вследствие снятия ограничений ОПЕК+. Так как после этих событий курс рубля к доллару упал с 65 до 75 руб./$, то в рублях потери отрасли составят 13,5 млрд рублей в день или 4,9 трлн руб. в год. Эта цифра — выручка нефтяных компаний. На налоги приходится 60% выручки, поэтому потери бюджета я оцениваю в 3 трлн руб. в год. или $40 млрд при курсе 75 руб./$, — пояснил Иван Манаенко в комментарии для NEWS.ru

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Саудовская Аравия готова предложить Европе тройные объёмы нефти по цене $25 за баррель, что намного дешевле российских углеводородов. По предварительным данным, крупные НПЗ сырьевых предприятий — Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa — получили предложения от королевства по лимитам поставок чёрного золота, намного превышающим традиционные рамки.

Эр-Рияд собирается увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки, сообщили представители компании Saudi Aramco. Предприятие получило соответствующее указание от властей страны. Сроки выполнения поручения не указываются. Королевство уже объявило о наращивании мощностей с апреля на 26% — до 12,3 млн баррелей в сутки, писал NEWS.ru.