Саудовская Аравия готова предложить Европе тройные объёмы нефти по цене $25 за баррель, что намного дешевле российских углеводородов.
По предварительным данным, крупные НПЗ сырьевых предприятий — Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa — получили предложения от королевства по лимитам поставок чёрного золота, намного превышающие традиционные рамки, пишет агентство Bloomberg.
Диапазон объёма дополнительных поставок составлял от 25% до 200%, в зависимости от компании, — говорится в материале.
Саудовская Аравия собирается увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки, сообщили представители компании Saudi Aramco. Предприятие получило соответствующее указание от властей страны. Сроки выполнения поручения не указываются. Накануне королевство объявило о наращивании мощностей с апреля на 26% — до 12,3 млн баррелей в сутки.
Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.
Как ранее писал NEWS.ru, американский экономист Линвуд Тахид предсказал победу Кремля в нефтяной войне с Саудовской Аравией. По его словам, российская экономика в меньшей степени зависима от продажи сырья, нежели экономика королевства.