https://static.news.ru/photo/41929d96-6461-11ea-b261-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shane Bevel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Саудовская Аравия готова предложить Европе тройные объёмы нефти по цене $25 за баррель, что намного дешевле российских углеводородов.

По предварительным данным, крупные НПЗ сырьевых предприятий — Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa — получили предложения от королевства по лимитам поставок чёрного золота, намного превышающие традиционные рамки, пишет агентство Bloomberg.

Диапазон объёма дополнительных поставок составлял от 25% до 200%, в зависимости от компании, — говорится в материале.

Саудовская Аравия собирается увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки, сообщили представители компании Saudi Aramco. Предприятие получило соответствующее указание от властей страны. Сроки выполнения поручения не указываются. Накануне королевство объявило о наращивании мощностей с апреля на 26% — до 12,3 млн баррелей в сутки.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Как ранее писал NEWS.ru, американский экономист Линвуд Тахид предсказал победу Кремля в нефтяной войне с Саудовской Аравией. По его словам, российская экономика в меньшей степени зависима от продажи сырья, нежели экономика королевства.