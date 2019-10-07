Котировки нефти слабо колеблются на фоне ожиданий потенциальных сложностей в торговых переговорах США и Китая, которые стартуют на этой неделе.
Утром декабрьские фьючерсы на Brent потеряли $0,06 и торговались на уровне $58,31 за баррель. За предыдущую сессию Brent стала дороже на $0,66, достигнув цены в $58,37 за баррель.
Ноябрьские фьючерсы на WTI прибавляли в Нью-Йорке на $0,01, находясь на отметке в $52,82 за баррель. За 4 октября стоимость контракта снизилась на $0,36, до $52,81 за баррель.
По данным источников, китайские власти серьёзно сузили круг тем, которые они готовы обсудить с Соединёнными Штатами. Так, КНР не хочет беседовать на тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий, что является ключевыми вопросами, на решении которых настаивает американская сторона, передаёт
Как писал News.ru, ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что развитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме и при текущих ценах на нефть пока остаётся нерентабельным.
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