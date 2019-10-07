https://static.news.ru/photo/6377c7f8-e232-11e9-93c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Котировки нефти слабо колеблются на фоне ожиданий потенциальных сложностей в торговых переговорах США и Китая, которые стартуют на этой неделе.

Утром декабрьские фьючерсы на Brent потеряли $0,06 и торговались на уровне $58,31 за баррель. За предыдущую сессию Brent стала дороже на $0,66, достигнув цены в $58,37 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI прибавляли в Нью-Йорке на $0,01, находясь на отметке в $52,82 за баррель. За 4 октября стоимость контракта снизилась на $0,36, до $52,81 за баррель.

По данным источников, китайские власти серьёзно сузили круг тем, которые они готовы обсудить с Соединёнными Штатами. Так, КНР не хочет беседовать на тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий, что является ключевыми вопросами, на решении которых настаивает американская сторона, передаёт Bloomberg .

Как писал News.ru, ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что развитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме и при текущих ценах на нефть пока остаётся нерентабельным.