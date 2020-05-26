Ситуация, когда банки ввозят в страну рекордный за шесть лет объём наличных долларов, не вызывает удивлений, поскольку в любой кризис всегда увеличивается нормальный спрос на наличную иностранную валюту. К валютному скачку привело падение цен на нефть, а в связи с карантином и введением режима самоизоляции ситуация неопределённости только усугубилась. Об этом заявил NEWS.ru экс-зампред ЦБ РФ Константин Корищенко.

Стоит напомнить, что в начале весны ходили панические слухи о том, что будут введены ограничения на снятие с банковских счетов. Всё это, очевидно, привело к изъятию населением из банков около 1 триллиона рублей в марте-апреле этого года и совершенно логично, что половина из этой суммы была переведена в доллары и евро, объясняют специалисты.

В этой ситуации надо понимать, что банки ни к чему заранее не готовились, а просто по сути удовлетворили резко выросший спрос, объяснил бывший зампред ЦБ и завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга ФФБ РАНХиГС Константин Корищенко. Однако, по мере нормализации курса, рубли вернутся в банки, а лишняя валюта будет продана и вывезена за границу снова, утверждают опрошенные специалисты.

Банки, наученные готовиться к худшему многими пережитыми ими за последние 30 лет кризисами, приняли абсолютно правильное решение — запастись наличной иностранной валютой в преддверии наступления нового мирового экономического и финансового кризиса в условиях международной пандемии с непредсказуемыми последствиями. Поэтому ничего экстраординарного в проведённом банками в марте ввозе значительного объёма иностранной валюты нет. Владимир Гамза председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике

Причём, отмечает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, никакого отношения к движению средств по национальным счетам «ввоз/вывоз капитала» операции кредитных организаций по ввозу/вывозу наличной иностранной валюты не имеют, так как они лишь меняют форму (безналичную на наличную) имеющейся на их счетах иностранной валюты.

Стало известно , что в марте российские банки ввезли в страну $4,95 млрд и €1,13 млрд наличными. По данным Центробанка, опубликованным на официальном сайте финучреждения, по сравнению с февралем поставки американских долларов выросли в 10 раз, что явилось своего рода рекордом за шесть с лишним лет. При этом «импорт» наличных евро подскочил. По сравнению с февралем текущего года он вырос практически втрое. В самом регуляторе отказались комментировать NEWS.ru рекордные объёмы ввоза валютной «налички».

Стоит обратить внимание на то, что данная статистика отражает ввоз в страну валюты в марте. Этот период после отмены сделки ОПЕК+ сопровождался девальвацией и резким ростом неопределенности. При этом такая статистика не отражает тенденцию роста конверсионных операций населения. Покупки иностранной валюты населением выросли лишь на 10% до 1440,1 млн долларового эквивалента в марте, а по отношению к январю даже упали. Продажи валюты населением, напротив, выросли на 87%, до 2066 млн долларового эквивалента в марте (г/г), относительно января.

Дефицита наличной валюты в марте не наблюдалось, заверяет аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Сделки банков-резидентов на межбанковском (внебиржевом) рынке, а также по операциям покупки, продажи и конверсии иностранной валюты банковских клиентов-юридических лиц проходят преимущественно безналичным образом, уточняет он.

Резкий всплеск ввоза наличной иностранной валюты банками в 2020 году связан, преимущественно, с необходимостью заранее сформировать запасы наличной валюты, на случай возможного дефицита. Это было сделано, опираясь на статистику спроса на валюту в периоды резкой девальвации, например в 2014-2015 годах. Евгений Миронюк аналитик «Фридом Финанс» аналитик «Фридом Финанс»

Для начала, стоит отметить, что ЦБ не обеспечивает банки наличной валютой. Таким образом, те сами закрывают свои потребности, обеспечивая ввоз валюты из-за рубежа и пополняя свои запасы.

В начале марта, на фоне резкого ослабления рубля, когда курс доллара и евро установил новые рекорды, население начало активно скупать валюту, опасаясь того, что прогнозы аналитиков про стоимость доллара в 100 рублей сбудутся, напоминает генеральный директор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков. Безусловно, что повышенный спрос истощил запасы банков, и они вынуждены были их пополнять новыми закупками, что и сделали.

Однако введённый режим самоизоляции и закрытие границ на неопределённый срок отразились на дальнейшем спросе на валюту, который находится сейчас со стороны населения на минимальном уровне и начнет восстанавливаться в лучшем случае ближе к сентябрю при благоприятном прогнозе. Юрий Кудряков гендиректор финансового маркета «Юником24» гендиректор финансового маркета «Юником24»

По мнению директора-руководителя направления банковских рейтингов агентства НКР Михаила Доронкина, шестикратный рост обусловлен двумя основными факторами. Во-первых, возросшим спросом на наличную валюту со стороны населения на фоне заметно подешевевшего рубля и риска его дальнейшей девальвации. Во-вторых, оттоком валютных вкладов (в марте вкладчики забрали из банков валюту на 5 млрд долл.), вследствие чего многие банки запасались валютой в кассах для защиты от потенциального набега вкладчиков.

Вместе с тем уже в апреле влияние обоих факторов существенно снизилось, замечает эксперт. Ситуация на валютном рынке заметно стабилизировалась и даже наметился тренд к укреплению рубля, добавляет Доронкин. На этом фоне прекратился и отток валютных вкладов из системы.

Поэтому мартовский всплеск ввоза наличной валюты — явление краткосрочное, которое не станет устойчивым трендом. Михаил Доронкин директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР

В связи с тем, что наша экономика сейчас испытывает не лучшие времена, ЦБ поддерживает курс рубля уже за счёт имеющихся резервов, однако он не может этого делать продолжительное время. Рано или поздно, курс доллара опять скакнёт вверх — до 80 рублей и выше, прогнозирует почетный профессор Московского налогового института и член Генсовета партии Дела Михаил Абрамов. Возможно, допускает он, власти на это пойдут после Парада Победы и голосования по Конституции. И, предполагает специалист, «банки могут осознавать специфику внутренней политики и, на всякий случай, активно закупают доллары».

Как писал ранее NEWS.ru, первый зампред Центробанка Ксения Юдаева заявляла о том, что ситуация в российской экономике по многим показателям сейчас выглядит лучше, чем в других странах с развивающимися рынками. По её словам, на это повлияла политика «по предотвращению накоплений уязвимостей», которую проводил ЦБ в предыдущие годы. Благодаря этому были созданы «буферы», которые сейчас используются для стабилизации ситуации.