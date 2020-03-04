https://static.news.ru/photo/6be4df9c-5e7a-11ea-b493-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство труда России подготавливает законопроект, который изменит порядок страховых выплат работникам. Согласно поправкам выплаты работникам будут исходить напрямую из Фонда социального страхования, а не через посредника в лице работодателя. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на пресс-службу правительства.

Это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан. Срок представления законопроекта в правительство установлен на сентябрь 2020 года, а внесения в Государственную думу — декабрь 2020 года, — приводит сообщение пресс-службы газета.

К таким социальным выплатам относятся: выплаты по больничному листу, оплачиваемом отпуске сверх установленных ТК РФ, выплатах по беременности и родам, а также о социальном пособии на погребение.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в начале 2020 года размер средней пенсии в России вырос до 14 904 рублей.