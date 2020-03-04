https://static.news.ru/photo/7cb05940-5e26-11ea-ac27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В январе 2020 года размер средней пенсии в России вырос до 14 904 рублей. Данный показатель в сравнении с первым месяцем 2019-го увеличился на 5,7%. Данную информацию 3 марта обнародовали специалисты Росстата.

Эксперты отметили, что за весь 2019 год средняя пенсия в стране выросла на 6%. Реальный размер пенсионных отчислений при учитывании инфляции по сравнению с 2018-м увеличился на 1,5%, передаёт сообщение от Росстата РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству поддержал поправку президента России в Конституцию по индексации пенсий не реже раза в год.

Поправка также гарантирует, что минимальный размер оплаты труда будет установлен в размере не менее прожиточного минимума трудоспособного населения в РФ. Инициатива главы государства предусматривает социальную поддержку граждан и индексацию социальных пособий и иных выплат.