https://static.news.ru/photo/c604bbf0-5d5d-11ea-b817-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству поддержал поправку президента России в Конституцию по индексации пенсий не реже раза в год.

В РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается её эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год, — говорится в тексте поправки, сообщает ТАСС.

Поправка также гарантирует, что минимальный размер оплаты труда будет установлен в размере не менее прожиточного минимума трудоспособного населения в РФ. Инициатива главы государства предусматривает социальную поддержку граждан и индексацию социальных пособий и иных выплат.

NEWS.ru сообщал, что благодаря «совершенствованию» пенсионной системы российский бюджет сэкономил 21,5 млрд рублей. Об этом заявили специалисты Национального рейтингового агентства. Они отметили, что эффект от изменения пенсионного законодательства был достигнут на год раньше, чем этого ожидали экономисты.